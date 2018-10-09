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اتصالات وتكنولوجيا

شريف سالم مديرًا لسونى موبايل.. واستقالة ياسر شاهين من لينوفو

شريف سالم لينوفو
شريف سالم لينوفو
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سمية كمال

علمت "المال" بأن شريف سالم، مدير قطاع الهواتف الذكية السابق فى شركة لينوفو مصر، انتقل للعمل كمدير إقليمى لشركة سونى موبايل بمصر.

يأتى ذلك بالتزامن، مع قرار ياسر شاهين مدير عام لينوفو ترك منصبه والرحيل عن الشركة، والذى رفض التعليق لـ "المال" عن أسباب ذلك.

ويعمل بالسوق المصرية أكثر من 26 علامة تجارية بقطاع المحمول، وبحسب مؤسسة الأبحاث التسويقية «gfk »، فإن مبيعات سوق المحمول فى مصر تقدر بـ 18 مليون جهاز سنويا، بقيمة بين 35-30 مليار جنيه، تستحوذ هواوى على %26 منها، تليها سامسونج الكورية بـ %23، فيما تتوزع النسبة الأخرى على لاعبين جدد من جنسيات متنوعة.

لينوفو
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