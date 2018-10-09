مصر تحتاج 6 مليارات دولار سنويا لتوليد نصف الكهرباء من الطاقة المتجددة

الطاقة المتجددة



عبد الغفور أحمد محسن



تحتاج مصر إلى استثمارات سنوية بقيمة 6.5 مليار دولار حتى تتمكن من إنتاج طاقة نظيفة تفي بأكثر من نصف احتياجاتها بحلول عام 2030، وفقا لما نقلته بلومبرج عن تقرير من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أمس.



وتصل حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر حاليا إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويا، وتخطط الدولة لإنتاج 20٪ من طاقتها الكهربائية من الطاقة النظيفة بحلول عام 2022، مقارنة بـ 9% في 2014.



وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، إن إمكانات الطاقة المتجددة في مصر كبيرة "وقد تحركت الحكومة الآن بشكل حاسم لتسريع نشرها".



وافتتحت مصر أول محطة للطاقة الشمسية في مارس الماضي بمجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وتخطط الحكومة لتوليد ما يصل إلى 1.8 جيجاوات من 32 وحدة في المشروع الذي يتوقع أن يكتمل في العام المقبل بتكلفة 2.8 مليار دولار.



وتبلغ إجمالي الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في مصر 3.7 جيجاوات، منها 2.8 جيجاوات من الطاقة الكهرومائية وحوالي 0.9 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.