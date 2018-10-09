هبوط طفيف لمؤشرات البورصة فى ختام تعاملات الثلاثاء

البورصة

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.11 % عند مستوى 13588 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 689 نقطة.



كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.11 % عند مستوى 1733 نقطة.



وهبط المؤشر الخمسينى بنسبة 0.84 % عند مستوى 2090 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 0.2% عند مستوى 12950 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 648 مليون جنيه تقريبا.



واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 25.1 مليون جنيه و35.1 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه على التوالى.



بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 932 ألف جنيه و17.6 مليون جنيه و43.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 41 سهم من إجمالى 170 سهما متداولا،بينما هبط 96 سهم وبقى 33 دون تغير.