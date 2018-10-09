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اقتصاد وأسواق
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الثلاثاء
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 05:02 م
الخضار والفاكهة
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ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة
الخضار والفاكهة
الصاوي أحمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، ارتفاعا اليوم الثلاثاء طبقا لتجار في الأسواق.
وتراوح سعر الطماطم بين 10إلي 12 جنيها والبطاطس 8جنيهات، والخيار 7جنيهات ،و البامية 18جنيها الفاصوليا الخضراء 16 جنيها ،الفلفل 7 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات .
بينما إستقرت بعض أنواع الفاكهة حيث تراوحت أسعار الموز 10 جنيهات إلي 12 جنيها والجوافة بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.
وتراوح العنب البناتي بين 15الي 20جنيها ،والتفاح الأصفر بـ25 جنيها، والتين تراوح من 15الي 20 جنيها برقوق 15 جنيها، الكمثرى 10 جنيهات، المانجو تراوح من 16 إلى 20 جنيها ،والرمان 7 جنيهات، البلح البارحي 30جنيها.
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