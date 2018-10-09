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اقتصاد وأسواق
التموين: إحالة صاحب مخبز مدعم إلى نيابة أمن الدولة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 05:01 م
مخبز
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مخبز
محمد مجدي
ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، صاحب مخبز بلدى مدعم بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتجميعه كميات من الدقيق البلدي المدعم بواقع 60 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% داخل مخبز سياحي.
وأوضحت المديرية، أن صاحب المخبز يقوم بإنتاج خبز بلدي وبيعه بواسطة البطاقات الذكية مستخدماً ماكينة المخبز البلدي داخل المخبز السياحي ويقوم ببيع الرغيف بعشرة قروش، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب المخبز وسحب الماكينة وسحب الترخيص وتحويله إلى نيابة أمن الدولة.
وزارة التموين
بطاقات التموين
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