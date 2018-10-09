التموين: إحالة صاحب مخبز مدعم إلى نيابة أمن الدولة

مخبز

محمد مجدي



ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، صاحب مخبز بلدى مدعم بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لتجميعه كميات من الدقيق البلدي المدعم بواقع 60 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% داخل مخبز سياحي.



وأوضحت المديرية، أن صاحب المخبز يقوم بإنتاج خبز بلدي وبيعه بواسطة البطاقات الذكية مستخدماً ماكينة المخبز البلدي داخل المخبز السياحي ويقوم ببيع الرغيف بعشرة قروش، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب المخبز وسحب الماكينة وسحب الترخيص وتحويله إلى نيابة أمن الدولة.