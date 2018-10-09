وزير الكهرباء: تلقيت657 مكالمة شكوى على تليفوني في 3 سنوات





عمر سالمكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الثلاثاء، أنه تلقي 657 مكالمة علي تليفونه الخاص من المواطنين، تتعلق بشكاوىوأضاف شاكر خلال لقاء مع الصحفيين، أن المكالمات تلقاها خلال 3 أعوام، منذ 2016، و2017، و2018.ولفت إلى أنه يتلقي مكالمات بشكل شبه يومي ويتواصل مع رؤساء الشركات لحلها.وأشار إلى أنه خلال 2016 تلقي نحو 110 مكالمات، وخلال 2017، تلقي نحو ٢٢٠ مكالمة، وباقي المكالمات تلقاها خلال 2018، موضحا أنه تم حل تلك الشكاوي إلا خمس منها فقط.