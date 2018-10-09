استقالة سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة

هايلي مع ترامب



إعداد –عبدالغفور أحمد محسن



قدمت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، استقالتها إلى الرئيس دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته "سي إن إن" عن مصادرها.



وكانت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قد قالت أن الرئيس ترامب والسفيرة نيكي هالي سيجتمعان في المكتب البيضاوي صباح اليوم".



وحظيت هيلي باهتمام اعلامي في أعقاب مذبحة كنيسة للسود في تشارلستون في 2015، والتي كانت من أشد المنتقدين لسلوك ترامب خلال حملته الانتخابية، لكنه عينها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ,مما أدى إلى تحسين العلاقة بينهما إثر ذلك، وفقا لموقع "بي بي سي".