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اقتصاد وأسواق
محمد سليمان رئيسًا لمركز البحوث الزراعية
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 04:38 م
وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت
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الصاوي أحمد
قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور محمد سليمان، رئيسًا لمركز البحوث الزراعية.
وأصدر وزير الزراعة، قرارًا صباح اليوم، يحمل رقم 1374 لسنة 2018 بتكليف سليمان رئيسًا للمركز، خلفًا للدكتور محمود مدني.
كان الدكتور محمد سليمان محمد، يشغل منصب رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية قبل أن يتولي منصبه الجديد.
وزارة الزراعة
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