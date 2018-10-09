الصاوي أحمدقرر الدكتور عز الدين أبو ستيت، اليوم الثلاثاء، تعيين الدكتور محمد سليمان، رئيسًا لمركز البحوث الزراعية.وأصدر وزير الزراعة، قرارًا صباح اليوم، يحمل رقم 1374 لسنة 2018 بتكليف سليمان رئيسًا للمركز، خلفًا للدكتور محمود مدني.كان الدكتور محمد سليمان محمد، يشغل منصب رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية قبل أن يتولي منصبه الجديد.