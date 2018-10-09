المال – خاص:استحوذت دعاوى الإفلاس المقامة ضد أفراد يعملون في الانشطة الخاصة بوكالات العقارات والسمسرة، على النصيب الاكبر من حيث قيمة تلك الدعاوى، بواقع 222,697 مليون جنيه، عبر 17 دعوى قضائية، تمثل 26,3% من إجمالي قيمة قضايا الإفلاس، التي تم رفعها العام الماضي 2017، وبلغت قيمتها 846,202 مليون جنيه، حسب تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وتحت عنوان، عدد حالات الدعاوى المقامة امام المحاكم الاقتصادية وقيمة الدين طبقا للنشاط الاقتصادي عام 2017، قسم التقرير الانشطة التي شهدت رفع دعاوى إفلاس، إلى 43 نشاط، وبخلاف أنشطة السمسرة العقارية، سجلت أنشطة المستشفيات حالة واحدة لدعوى إشهار إفلاس، مقابل دين بقيمة 150 مليون جنيه، وحالة واحدة أيضا بنشاط تجارة الجملة للمعدات والآلات، مقابل دين بقيمة 131,903 مليون جنيه.ومن حيث العدد، اختلفت تراوح حالات دعاوى الإفلاس خلال العام الماضي ما بين 1 إلى 9حالات في مختلف الانشطة، باستثناء نشاط تجارة الجملة للأغذية والمشروبات والتبع، الذي سجل 17 دعوى إفلاس، مقابل ديون بقيمة 32,112 مليون جنيه، و12 حالة بنشاط تنظيم الرحلات السياحية، مقابل ديون بقيمة 24,697 مليون جنيه.وحسب تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، وذلك بمجرد رفع دعوى ضده أمام المحاكم الاقتصادية، بمعرفة الدائن، ويشهر إفلاس التاجر مباشرة فور صدور حكم نهائي ضده بإشهار الإفلاس، ويتم إشهار الإفلاس بناء على طلبه او طلب احد الدائنين، او النيابة العامة.وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف عن تراجع عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس، لأدنى مستوى لها خلال 10 سنة، لتسجل حالة واحدة العام الماضي، بقيمة دين لم تتجاوز 200 ألف جنيه، مقارنة مع 180 حالة عام 2007، بقيمة دين بلغت 168,386 مليون جنيه.