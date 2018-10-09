«مصر للألومنيوم» تثبت أسعار توريد أكتوبر

شركة الألومنيوم العربية



العلوانى: الطن تراوح بين 51.3 و68.4 ألف جنيه



المهندس: ما زال مرتفعًا مقارنة بالأسعار العالمية



أحمد اللاهونى



ثبتت شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أسعار التوريد للمصانع خلال شهر أكتوبر الحالى عند نفس أسعار سبتمبر، ليتراوح الطن بين 51.3 و68.4 ألف جنيه.



وقال إيهاب العلوانى، مدير إدارة البحوث والتوجيه بشركة مصر للألومنيوم، إن الشركة ثبتت تعريفة التوريد وفقًا لأسعار البورصة العالمية، محسوبًا على متوسط سعر سبتمبر الماضى والذى سجل فيه الطن 2130 دولارًا.



وأضاف العلوانى فى تصريحات لـ"المال"، أن سعر طن الإسطوانات والسلك سجلا 54 ألفًا و720 جنيهًا، واستقر طن القوالب عند 51.3 ألف جنيه، وبروفيلات الألومنيوم عند 68.4 ألف جنيه.



وعلق محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بأن قرار التثبيت يعتبر مرتفع مقارنة بالسعر العالمى، مطالبًا الشركة بتطبيق نسب تخفيض أكبر لمساعدة المصانع على المنافسة بالأسواق الخارجية.



يشار إلى أن شركات الصناعات الهندسية العاملة فى مجال الأدوات المنزلية، والأجهزة كهربائية، والألوميتال، قد لجأت إلى استيراد الألومنيوم بسبب اتجاه شركة مصر للألومنيوم، المنتج والمورد الوحيد للخام فى مصر، لإقرار زيادة شهرية متتالية بلغت فى بعض الأحيان 6 آلاف جنيه دفعة واحدة فى الطن.



وقال جلال عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الدولية لإنتاج قطع الألومنيوم "إيبال"، إن سعر طن بروفيلات الألومنيوم المستقر عند 68.4 ألف جنيه مرتفع جدًا مقارنة بمثيله المستورد والذى يقل عنه بنحو 5 آلاف جنيه .



وكشف عبدالفتاح فى تصريحات سابقة لـ "المال"، أن أسعار الخام من صنف «6063» المستورد، يبلغ نحو 45 ألف جنيه للطن، غير شامل ضريبة القيمة المضافة، مقابل 50 ألفاً لنظيره المحلى.



وواجهت"الصناعات الهندسية" أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة الارتفاعات المتكررة فى أسعار خام الألومنيوم، والتى دفعت المنتجين إلى اللجوء إلى الاستيراد.



وتبلغ عدد مصانع الألومنيوم العاملة فى السوق المحلية، نحو 250 مصنعاً وورشة، بحجم استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، وفقاً لغرفة الصناعات الهندسية.