الإضطراب يسيطر على أسعار مواد البناء

مواد البناء جديد



محمود زكي



تشهد أسعار المواد البناء إضطرابًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وإستقرت أسعار الحديد بعد موجة التراجع التي شهدتها الأسعار خلال الشهر الماضي في حين إرتفعت أسعار الأسمنت خلال اليومين الماضيين وذلك بقيمة تتراوح بين 15 جنيه إلى 100 جنيه في الطن في حين تشهد أسعار الطوب زيادة طفيفة في سعر الألف طوبة تتراوح بين 10 إلى 15 جنيه.



قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تشهد إستقرارًا خلال الفترة الماضية وذلك عقب موجة الإنخفاض في الأسعار التي شهدها قطاع الحديدة خلال شهر أغسطس الماضي حيث تراوح طن الحديد بين 11980 جنيه إلى 12550 جنيه تسليم أرض المصنع وشاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.



وأوضح أن الزيادة في أسعار الحديد تكمن في النولون والذي شهد زيادة بنسبة 15% نتيجة زيادة أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة في يوليو الماضي حيث سجل النولون زيادة 75 إلى 150 جنيه في القاهرة الكبرى تزيد أسعار النولون " النقل" مع بعد المسافة.



ولفت إلى أن أسعار الحديد شهدت إنخفاضًا في الأسعار نتيجة تراجع أسعار البليت عالميًا بقيمة تتجاوز 50 دولار حيث خفضت الشركات أسعارها بين 200 جنيه إلى 300 جنيه تقريبًا في الطن ولكن مع زيادة أسعار النقل أصبح نسبة الإنخفاض ضئيلة للغاية.



وعن أسعار الحديد قال رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن حديد عز سجل 12180 جنيه للطن وذلك تسليم أرض المصنع في حين سجل للتجار والوكلاء قيمة 12400 جنيه ويصل السعر النهائي للمستهلك 12550 جنيه للطن شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.



وأضاف أن سعر طن الحديد لصالح بشاي للصلب سجل 12180 جنيه تسليم أرض المصنع شامل 14% ضريبة القيمة المضافة إذ يصل السعر النهائي للمستهلك عند 12530 جنيه للطن في حيث سجل حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة قيمة 12200 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عند قيمة 12520 جنيه للطن.



وأشار أن سعر الطن بالنسبة لحديد عشري بلغ 11980 جنيه تسليم أرض المصنع في حين يصل السعر النهائي للمستهلك عد قيمة 12330 جنيه للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.



قال محمود مخيمر رئيس، شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالأسكندرية، إن شركات الأسمنت بدأت في زيادة أسعارها حيث رفعت شركة لافارج للأسمنت القوائم السعرية لها خلال اليومين الماضيين، ورفعت سعر الطن بقيمة 100 جنيه فين تراوحت الزيادة في أسعار الطن بالنسبة لباقي الشركات بين 15 جنيه إلى 20 جنيه.



وأوضح رئيس الشعبة أن مصنع الذي افتتحته القوات المسلحة سيحد من زيادة الأسعار أو تلاعب الشركات في القوائم السعرية وذلك نتيجة الطاقة الإنتاجية الكبيرة.



يذكر صنع أسمنت بني سويف، أكبر مصانع الأسمنت في مصر، حيث تم إنشاء 6 خطوط لإنتاج الأسمنت، كما قامت القوات المسلحة بإنشائه في 18 شهرًا فقط، بدلا من 4 سنوات بالإضافة إلى أنه ينتج 6 آلاف طن يوميًا.



وعن أسعار الشركات قال مخيمر إن مجموعة السويس للأسمنت والتي تشمل مصانع السويس وطره وكذلك حلوان سجل بها سعر الطن قيمة 835 جنيه تسليم أرض المصنع في حين سجلت الإسكندرية للأسمنت قيمة 900جنيه تسليم أرض مصنع أيضًا.



وأضاف أن شركة العامرية أبلغت وكلائها أن سعر بيع الطن بلغ قيمته 970 جنيه مشيرًا إلى أن باقي الشركات المصنعة للأسمنت تتراوح أسعار الطن بها بين 870 جنيه إلى 910 جنيه تسليم أرض مصنع.



وقال مسعد الشاذلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الإنتاجية لمواد البناء، إن هناك إرتفاعَا طفيفًااا في أسعار الطوب الطفلى خلال الفترة الحالية وذلك بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 جنيه لكل ألف طوبة مشيرًا إلى أن هناك زيادة أسعار التي شهدها الطوب خلال الشهرين الماضيين والذي سجل ارتفاع بنسبة 45%.



وأوضح رئيس الجمعية أن الزيادة الكبيرة في أسعار الطوب جاءت نتيجة لزيادة أسعار المازوت بنسبة 67% وكذلك الكهرباء بنسبة 26% والعمالة 15% والنقل 15% ومدخلات الإنتاج 20% مشيرًا إلى أن صناعة الطوب تنهار بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 60% مشيرًا إلى أن هناك عدد من أصحاب المصانع أغلقوا مصانعهم نتيجة الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج.



ولفت أن سعر الألف طوبة 24*12*6 سم قيمة 650 جنيه أرض مصنع و سعر الألف طوبة 23*12*6 سم 600 جنيه وكذلك فقد بلغ سعر الألف طوبة مقاس 22*12*6 سم سعر 550 جنيه.



