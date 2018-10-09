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اقتصاد وأسواق
المالية تكشف حقيقة زيادة الضريبة على الانشطة الترفيهية
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 04:42 م
وزارة المالية المصرية
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وزارة المالية المصرية
كتبت مها أبوودن
نفت مصادر فى وزارة المالية وجود أى لزيادة نسبة الضريبة المفروضة على الأنشطة الترفيهية مثل تذاكر السينما والمسرح والملاهى ، كما تناقلتها بعض المواقع الاخبارية .
وقالت المصادر لـ" المال " ربما تقدمت أى جهة بالمقترح لزيادة رسم التنمية المفروض على هذه الانشطة ، أو لزيادة سعر الضريبة ضمن المقترحات التى تتقدم بها الجهات سواء لوزارة المالية او للمجلس التشريعى ، لكن وزارة المالية لا تنوى إجراء أى تعديل تشريعى على قوانين الضرائب بهدف زيادة سعر الضريبة ، وأن التعديلات التى ستجريها على قوانين الضرائب تستهدف فقط القضاء على التشوهات التى أظهرها التطبيق العملى للقانون .
وتناقلت بعض المواقع الاخبارية أن وزارة المالية تدرس زيادة الضريبة على الانشطة الترفيهية ,ومن بينها زيادة الضرائب المفروضة على تذكرة دخول السينما من 5% من ثمن التذكرة إلى 15%، ومن 20 إلى 30% بالنسبة للأفلام الأجنبية المعروضة في دور السينما.
كما نشرت المواقع عن زيادة الضريبة المفروضة على تذكرة دخول المسارح لتصل إلى 15% من 10%، وعروض الأوبرا والبالية من 5% إلى 30%، وعروض السيرك من 5% إلى 15% وحفلات الديسكو والموسيقى من 10% إلى 40%.
وقالت أن هناك مقترحا بوضع حد أدنى للضريبة عند 20 جنيهاً للفرد، وزيادة الضرائب على تذاكر حضور سباقات السيارات والخيل وعروض الحيوانات والحفلات التي تقام في الأعياد والمواسم.و فرض ضريبة على قاعات الأفراح بحد أدنى جنيه واحد لكل مدعو، مشيراً إلى أنه يتم حالياً بحث آليات تطبيقها.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد شدد على عدم وجود نية لزيادة أسعار الضريبة ، متبنيا فكرة ثبات واستقرار السياسات الضريبية ، ومؤكدا ان الغرض من التعديلات التى تدخل على قوانين الضرائب حاليا هدفها علاج التشوهات دون المساس باسعار الضرائب .
وزارة المالية
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