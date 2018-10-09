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استثمار
تدريب غيط العنب يعلن نتائج التعاون مع الأمريكية للتنمية.. غدا
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 04:16 م
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
أخر الأخبار
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
معتز محمود
تنطلق غدا فاعليات إحتفالية مركز التدريب والتشغيل المهني التابع لجمعية رجال أعمال الاسكندرية بغيط العنب بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتأتي الاحتفالية في إطار عرض نتائج التعاون بين المركز والوكالة في التدريب والتأهيل لمشروع تطوير القوي العامله وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية.
وتنطلق فاعليات الاحتفالية بحضور شيري كارين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات، بالإضافة إلى رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية المهندس محمد صبري، والمهندس مروان السمّاك القائم بأعمال رئيس اللجنه التنفيذيه للمركز ومستشار جمعية رجال أعمال الإسكندرية, وعدد من أصحاب الأعمال وشركاء النجاح وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
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