أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتى صودا كاويه ورخام

موانى غرب بور سعيد
موانى غرب بور سعيد
أخبار متعلقة
small-img
وقفة احتجاجية للعاملين بموانىء بورسعيد للمطالبة بلائحة موارد بشرية
small-img
موانىء بورسعيد تستقبل 234 سفينة
small-img
تداول مليونين و 946 ألف حاوية مكافئة في موانى بورسعيد 2016
موانى غرب بور سعيد

بورسعبد امانى العزازي 
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الثلاثاء سفينتى بضائع عامة , وهما السفينه PEARL-T والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3200 طن صودا كاويه .والسفينة  ZAMZAM , والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 3432 طن رخام بالميناء.

وأعلنت أنه جارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من و إلي الميناء وعمليات الشحن والتفريغ علي الأرصفه.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا