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نقل وملاحة
ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفينتى صودا كاويه ورخام
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 04:11 م
موانى غرب بور سعيد
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بورسعبد امانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصاديه أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الثلاثاء سفينتى بضائع عامة , وهما السفينه PEARL-T والتى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 5 متر وذلك لشحن 3200 طن صودا كاويه .والسفينة ZAMZAM , والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 3432 طن رخام بالميناء.
وأعلنت أنه جارى تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من و إلي الميناء وعمليات الشحن والتفريغ علي الأرصفه.
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