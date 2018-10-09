الصحفيين: تأبين الزميلة الراحلة هند موسى الاثنين المقبل

هند موسى

رحاب صبحى :



تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل تأبين الزميلة الراحلة هند موسى، الصحفية بجريدة التحرير، وذلك يوم الاثنين 15 أكتوبر الجارى فى السادسة مساءً بمقر نقابة الصحفيين، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ميلادها، والتي وافتها المنية عقب تغطيتها الصحفية بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية على طريق "العين الساخنة – الزعفرانة " بعد حادث سير.



ومن المقرر أن يحضر حفل التأبين عدد كبير من زملائها في الوسط الصحفي والفني بالإضافة لعدد من أفراد أسرتها.