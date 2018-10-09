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سيـــاســة
الصحفيين: تأبين الزميلة الراحلة هند موسى الاثنين المقبل
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 04:57 م
الصحفية الراحلة هند موسى
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وفاء عامر تهدي درع تكريمها بـ"همسة" للراحلة هند موسى
هند موسى
رحاب صبحى :
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين حفل تأبين الزميلة الراحلة هند موسى، الصحفية بجريدة التحرير، وذلك يوم الاثنين 15 أكتوبر الجارى فى السادسة مساءً بمقر نقابة الصحفيين، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ميلادها، والتي وافتها المنية عقب تغطيتها الصحفية بمهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية على طريق "العين الساخنة – الزعفرانة " بعد حادث سير.
ومن المقرر أن يحضر حفل التأبين عدد كبير من زملائها في الوسط الصحفي والفني بالإضافة لعدد من أفراد أسرتها.
نقابة الصحفيين
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