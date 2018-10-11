مجد القاسم: أستعد لحفل كبير بالشرقية لأول مرة



أحمد حمدي



قال النجم السوري مجد القاسم إنه يستعد لاحياء حفل غنائي كبير الأيام القادمة تحديدا الخميس المقبل، في نادي الشرقية بمناسبة الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر بالشرقية .



وأضاف أنه يغني لأول مرة هناك بعد طرح أغنيته الجديدة "الأرض" التي كتبها الصحفي أيمن نور الدين ونالت استحسان الجمهور .



وأشار إلى أنه سيقوم بتصوير أغنيات جديدة من ألبومه الأخير "نكتة بايخة" الذي حقق صدى جيدا الفترة السابقة بعد تصويره غنيات " نكتة بايخة " و " المرسيدس" مع شقيقه محجوب القاسم.



ولفت أيضا إلى أنه يفكر في تصوير أغنية "يارايق" من الألبوم الجديد بعد تصوير "أجمل حلم" مؤخرا .