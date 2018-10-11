EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
مجد القاسم: أستعد لحفل كبير بالشرقية لأول مرة
الخميس 11 أكتوبر 2018 04:44 م
النجم مجد القاسم
أخر الأخبار
النجم مجد القاسم
أحمد حمدي
قال النجم السوري مجد القاسم إنه يستعد لاحياء حفل غنائي كبير الأيام القادمة تحديدا الخميس المقبل، في نادي الشرقية بمناسبة الاحتفال بانتصارات 6 أكتوبر بالشرقية .
وأضاف أنه يغني لأول مرة هناك بعد طرح أغنيته الجديدة "الأرض" التي كتبها الصحفي أيمن نور الدين ونالت استحسان الجمهور .
وأشار إلى أنه سيقوم بتصوير أغنيات جديدة من ألبومه الأخير "نكتة بايخة" الذي حقق صدى جيدا الفترة السابقة بعد تصويره غنيات " نكتة بايخة " و " المرسيدس" مع شقيقه محجوب القاسم.
ولفت أيضا إلى أنه يفكر في تصوير أغنية "يارايق" من الألبوم الجديد بعد تصوير "أجمل حلم" مؤخرا .
مزيكا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا