يحى الموجي : اتعاون مع محمد عبده في البومه الجديد

أحمد حمدي



كشف الموزع والموسيقار الكبير يحيى الموجي لـ"المال" أنه يتعاون مع فنان العرب محمد عبده في ألبومه الغنائي الجديد الذي ينوي طرحه الفترة القادمة للجمهور.



وقال الموجي إن الأغنيات التي يقوم بتوزيعها موسيقيا لفنان العرب هي "شوق وهجر" و"حب" والأغنيات متنوعة في طابعها الموسيقي ومن ألحان طلال.



وأشار إلى أنه حتى الآن لم يستقر مع النجم عمرو دياب على أغنيات معينة يتعاون فيها معه مثل ألبوماته السابقة بالاضافة إلى أنه لن يكون موجودا معه في حفلاته الفترة المقبلة مثلما تعود الجمهور منه لانه مشغول بتحضير البوم محمد عبده حاليا.