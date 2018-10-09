سهير المرشدي : لن أشارك في موسم رمضان بعمل أقل من طايع

: المسرح يعاني من ركود في مصر ويحتاج لتكاتف الجميع



قدمت الفنانة الكبيرة سهير المرشدي أداءً مميزا في مسلسل طايع باللهجة الصعيدية الفترة السابقة، وعادت به للدراما التليفزيونية والجمهور بعد غيابها فترة طويلة، مؤكدة أنها لاتتردد أبدا في تقديم عملا فنيا سينمائيا أو تليفزيونيا لو شعرت بأهمية وقيمة العمل وتحمست للمشاركة مع فريق العمل وأنها ستخدمه بوجودها.





"المال" حاورت الفنانة الكبيرة واستطلعت رأيها في المسرح الفترة الحالية في مصر لاسيما أنها ملقبة بـ"ايزيس الفن" بعدما قدمت دور "ايزيس" في المسرح وكذلك رسالتها للجيل الجديد من الفنانين وابنتها النجمة حنان مطاوع ومسلسل طايع الذي قدمته مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا وأبرز محطاتها في مشوارها الفني الطويل.

حوار – أحمد حمديوصفت الفنانة الكبيرة سهير المرشدي الحالة التي يعيشها المسرح في مصر منذ سنوات بركود تام لأنه سلعة ثقيلة ولا يشهد اقبالا كبيرا من الفنانين والنجوم في مصر سواء الكبار أو الشباب وذلك مقارنة بالتلفزيون والسينما.وأشارت إلى أن المسرح برغم أن النجم أو الفنان الذي يعمل فيه ويقدم أعمالا مسرحية للجمهور لايحظى بشهرة كبيرة ونجومية يمكن أن يحققها له أي عمل تليفزيوني أو سينمائي وذلك من أسباب غياب الكثير من النجوم عنه، إلا أن المسرح يظل له بريقه وروحه الخاصة ويجذب الجمهور حتى الآن.ولفتت إلى أن المسرح ينقصه للتطور في مصر، مخرجين ومهندسي ديكور ومؤلفين للنصوص الجيدة، لأنه لن يقف على قدمه مرة أخرى ويعود لقوته وقيمته إلا بتكاتف الجهود من النجوم والفنانين والمخرجين والمؤلفين لكي نستطيع تقديم أعمالا ذات قيمة وجودة فنية وفيها رسالة حقيقية للجمهور مثلما كنا نرى في المسرحيات التي عشنا عليها وتربينا وتعلمنا من أساتذتها وفنانيها.ونوهت الفنانة القديرة إلى أنها تغيب فترة طويلة عن التلفزيون والجمهور لكن حينما تقرأ سيناريو وورقا مميزا وانتاجا ضخما لعمل درامي معين لاتتردد لحظة في تقديمه طالما يحترم الجمهور مثل مسلسل طايع الفترة الماضية الذي قدمته مع النجم عمرو يوسف ومسلسل أريد رجلا الذي قدمته مع النجم اياد نصار وحقق العملين نجاحا جيدا .وأكدت أنها تحمست للمشاركة في مسلسل طايع لأنه كان يضم فريق عمل متميزا وشعرت أنها ستخدم هذا العمل بوجودها فيه، مضيفة أن بعد خبرتها الفنية والعمر والخبرة الحياتية الطويلة لا تسمح لنفسها أبدا أن تقدم عملا أقل من المستوى المتوقع منها لدى الجمهور لآن تاريخها الفني ملئ بالأعمال الجيدة في السينما والتلفزيون والمسرح.وأوضحت أنها لم تقلق أبدا من العودة للدراما التليفزيونية بمسلسل طايع لاسيما أن العمل مع النجم عمرو يوسف وفريق عمل رائع، وذلك كله بسبب قيادة المخرج عمرو سلامة والانتاج الجيد وكانت الكواليس في التصوير يسودها التفاهم والكيمياء بين النجوم، مما ساهم في نجاح المسلسل بصورة كبيرة هذا العام وكانت هناك ثقة كبيرة بينها وبين فريق العمل.ووجهت رسالة للجيل الجديد من الفنانين بضرورة اختيار وانتقاء أدوارهم التي ينوون تقديمها للمشاهدين لأن كل دور سيسجل في أرشيفهم فيما بعد، لافتة إلى أنها تتابع خطوات مشوار ابنتها النجمة حنان مطاوع السنين الأخيرة وترى أنها نضجت فنيا بصورة كبيرة وسعيدة باشادة الجمهور والنقاد بها في المسلسلات الاخيرة التي قدمتها مثل "الرحلة" و"هذا المساء" و"طاقة نور" وغيرها من المسلسلات التي تميزت في ادوارها فيها.وشددت على أنها لا تنسى محطات هامة في حياتها الفنية ومسيرتها في المسرح مثل "مرمر" و"ايزيس" التي لقبت بعدها بايزيس الفن وكان ذلك العمل نقلة كبيرة لها، إضافة إلى محطات هامة في السينما والتلفزيون، مشيرة إلى أنها قدمت تاريخا فنيا كبيرا وفخورة به.وقالت إنها حتى الآن لا تعلم هل ستشارك في الموسم الرمضاني المقبل 2019 ام لا، مشددة على أنها لن تقدم عملا فنيا أقل مستوى من مسلسل طايع أبدا لمجرد التواجد فقط في شهر رمضان.