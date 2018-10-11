رامي وحيد: الدراما المصرية استعادت ريادتها.. والطوفان نقلة في مشواري

أستعد للعودة إلى السينما ولايشغلني الموسم الرمضاني



شارك النجم رامي وحيد في أكثر من عمل درامي ناجح الفترة السابقة مثل الطوفان وسلسال الدم في الجزء الأخير منه، واستطاع فيهما التمرد على نمط أدوار الشر الذي اعتاده الجمهور منه في أعماله الفنية.



ويستعد الفترة القادمة للمشاركة في أكثر من عمل سينمائي ويؤكد أن الدراما المصرية استطاعت التفوق على التركية السنين الأخيرة بسبب تطورها وتقديمها القصص الرومانسية والاماكن الجميلة في بلادنا.



"المال" حاورت رامي وحيد عن مسلسلات الطوفان وسلسال الدم الذي كرم عنهما الفترة الماضية في أكثر من مناسبة فنية بالاضافة للحديث عن مشروعاته الفنية القادمة في السينما ورأيه في الدراما المصرية وأسباب غيابه عن جمهور وشاشة السينما لسنوات منذ فيلم حلم العمر الذي قدمه مع النجم حمادة هلال.





حوار – أحمد حمدي



كشف النجم رامي وحيد أنه قرر التمرد على تقديمه لأدوار الشر في الدراما التليفزيونية لسنوات طويلة مؤخرا في الجزء الأخير من مسلسل سلسال الدم، و تحولت الشخصية من منتهى الشر إلى قمة التأثر بالحالة الانسانية التي عاشها في الجزء الأخير من المسلسل الذي حقق صدى كبيرا الفترة السابقة.



ولفت وحيد إلى أن مسلسلي الطوفان وسلسال الدم كرم عنهما الأيام الماضية في أكثر من مناسبة فنية بسبب نجاح العملين بشكل عام مع الجمهور، مضيفا أن هذين العملين سيظلان علامات هامة في الدراما المصرية ولمس ذلك مع الجمهور في الشارع المصري.



وأكد أنه اعتذر الأيام الماضية عن أعمال وأدوار كثيرة بسبب خوفه من عدم تقديم دورا مميزا يحظى باعجاب المشاهدين مثل سلسال الدم.



وأوضح أن من أسباب غيابه عن شاشة السينما لسنوات منذ آخر عمل قدمه "حلم العمر" مع النجم حمادة هلال أن هذا الفيلم كان مشروعا فنيا وسينمائيا كبيرا وناجحا ولم يجد عملا سينمائيا يرضيه بعده، منتظرا سيناريو بقيمة ومستوى حلم العمر خلال الفترة القادمة.



ونوه إلى أنه يقلق من التمثيل أمام أي ممثل له نجومية كبيرة، لكن في الوقت ذاته لا يتراجع عن تقديم أداء جيدا في هذا العمل.



واستدرك ان الدراما المصرية اقوى بكثير من الدراما التركية واللبنانية والهندية ودائما يقول ذك ويردده في الكثير من المناسبات لكن هم كانوا يلعبون على تقديم اعمالا درامية تظهر السياحة والاماكن الطبيعية الجميلة في بلادهم بالاضافة للقصص الرومانسية العاطفية وحينما استطعنا تقديم ذلك السنين الاخيرة في مسلسلاتنا بشكل مميز سواء تقديم اعمالا دراميا تظهر الاماكن الجميلة في مصر والرومانسيات ايضا اصبح لاوجود للمسلسلات التركية .



وقال ايضا ان الطوفان وسلسال الدم كان لهما اثرا كبيرا في خلق مواسم جديدة للدراما المصرية بعيدا عن شهر رمضان المعروف بانه اهم موسم درامي خلال السنة بسبب تكدس الاعمال الدرامية فيه والاعلانات تزيد فيه بنسبة كبيرة ايضا ونسب المشاهدة تكون مرتفعة لهذه المسلسلات ونجوم الدراما المصرية .



واعرب رامي وحيد عن كون يريد تقديم عملا سينمائيا قويا الفترة القادمة للجمهور ، لافتا انه يتمنى تقديم دورا مركبا ومختلفا جديدا عليه غير ماقدمه في فيلم حلم العمر منذ سنوات ، لاسيما ان السينما تطورت الفترة الاخيرة في مصر ونمط الاكشن اصبح مختلفا تماما عن الذي كنا نراه في افلام التسعينات .



واستطرد ان فيلم حرب كرموز من اهم الافلام السينمائية التي طرحت مؤخرا وهو فيلم مصري بمستوى عالمي .



واوضح وحيد انه بالفعل بصدد التحضير لفيلمين سينمائيين جديدين الايام القادمة لكن بالنسبة للدراما التليفزيونية فلم يستقر حتى الان على عمل معين يشارك فيه في الموسم الرمضاني القادم 2019 ، لافتا انه لايشغله ان يشارك في مسلسل معين في رمضان او خارجه الاهم ان يقدم عملا يحترم عقل الجمهور وفيه رسالة مهمة لهم ويمس مشاكلهم سواء كان في الخارطة الرمضانية اولا. .