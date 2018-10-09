جهاز تنمية المشروعات يطلق مسابقة للشباب

جهاز تنمية المشروعات

أحمد الدسوقى



أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعها الجهاز مع وزارة الشباب والرياضة، سيتم عقد مسابقة للشباب لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة، وذات القيمة المضافة، والتي تصلح لتنفيذها كمشروعات صغيرة لها جدوى اقتصادية جيدة، في كافة المحافظات يستفيد منها 81 شابًا وفتاة.



وقالت: إن الجهاز سيقوم بتمويل مشروعاتهم بآليات تمويل تتناسب مع طبيعة المشروعات الفائزة في المسابقة، إضافة إلى تقديم الخدمات التسويقية والفنية التي يتيحها الجهاز من خلال فروعه المنتشرة بمحافظات الجمهورية، والتي تؤهل المشروعات الممولة من الجهاز الاستمرار والتطور، بينما ستقوم الوزارة بتوفير أماكن مجهزة لعقد الدورات التدريبية والتصفيات النهائية للمتقدمين.



وأضافت أنه سيتم توفير أماكن إقامة للمشروعات داخل مراكز الشباب للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة بكل محافظة، والبدء في الإعلان عن انطلاق المسابقة على الصفحات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات على الإنترنت اعتباراً من يوم 21 أكتوبر 2018.



جاء ذلك في إطار توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الشباب والرياضة، والذي قام بتوقيعه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة وتمكينهم من النمو والتطور من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والإبداعية.



وأشارت إلى أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه سابقا بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات بشأن إنشاء وتطوير الملاعب وحمامات السباحة وصالات الجيم، وتوقيع ملحق ليكون مكملًا ومتممًا للبروتوكول ومتضمنًا الضوابط والتعليمات التنظيمية لإنشاء الملاعب الخماسية وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية بمراكز الشباب.



ويهدف ذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة والمساعدة للشباب وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم وإعادة تأهيل مراكز الشباب والملاعب الرياضية بكل محافظات الجمهورية، وتوفير أماكن لائقة بالشباب المصرى، لممارسة العديد من الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية.