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بنـــوك
نتورك إنترناشيونال تحقق التوافق مع بطاقة ميزة لخدمات السداد والدفع الالكتروني
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 03:55 م
شركة نتورك إنترناشيونال
أخر الأخبار
شركة نتورك إنترناشيونال
لمال –خاص
أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال،أن البنوك التي تقوم بخدمتها قد حققت التوافق مع بطاقة ميزة الجديد,وأن التطورات الراهنة أعطت دفعة لجهود نتورك إنترناشيونال الرامية لدعم مبادرة البنك المركزي المصري لتخفيض الاعتماد على النقد وتطوير البنية التحتية للمدفوعات المحلية.
وقال هاني فكري، العضو المنتدب لشركة نتورك إنترناشيونال مصر "التزامنا تجاه مصر والشرق الأوسط وافريقيا لتوفير وتأمين حلول ذكية للمدفوعات لرواد الأعمال والشركات والهيئات الحكومية، هو من أُسس عملنا في نتورك إنترناشيونال" .
وأضاف "كوننا من أوائل المندمجين مع أول بطاقة وطنية لخدمات السداد والدفع الالكتروني، فهذا يعزز جهودنا لتبسيط العمليات وتحسين الربحية لعملائنا ,وأيضاً دعم مبادرات الحكومة لزيادة المدفوعات الالكترونية في البلاد".
وقال رفيق الراهب، مدير المعلومات بالمجموعة "الشركات في المنطقة تحتاج حلولاً متطورة تكون متعددة الاستخدامات, و نحن في نتورك إنترناشيونال نخطط ونصمم الحلول التي يحتاجها عملائنا، فنجعلها حقيقة واقعة" .
وأضاف "ما نقدمه هو أحدث تقنيات سحابية ومراكز للبيانات، التخصيص الآلي للموارد وقدرة تكنولوجية معلوماتية عالية وسعة شبكية، إضافة إلى ثروة من الخبرة والمعلومات اكتسبت في افريقيا والشرق الأوسط".
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