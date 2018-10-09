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اقتصاد وأسواق
إدراج 14 حالة تهريب لقانون الجمارك الجديد.. تعرف عليها
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 04:51 م
مصلحة الجمارك
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مصلحة الجمارك
مها أبوودن
أدرج قانون الجمارك الجديد -الذى نشرته وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى- 14 حالة ضمن حالات التهريب الجمركى التى تستوجب تطبيق العقوبات الواردة بالقانون.
وتضمنت الحالات:
1- إخفاء المسافرين داخل الدائرة الجمركية لما فى حيازتهم من بضائع تجاوز حدود الإعفاءات الجمركية المقررة، وعدم الإقرار عنها.
2- تفريغ البضائع فى غير الموانئ المعدة لهذا دون موافقة مصلحة الجمارك أو إلقائها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو مصبى النيل.
3- تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقائها منها أثناء النقل الجوى.
4- جلب البضائع الممنوعة والمحظور جلبها بمقتضى القوانين المنظمة لها.
5- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع فى البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية، أو المستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
6- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون إتخاذ الإجراءات المقررة عليها.
7- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.
8- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
9- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم أنها مهربة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
10- التصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة أو المفرج عنها معفاه كليًا أو جزئيًا، ومحظور التصرف فيها وفقًا للقوانين النافذة دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.
11- التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
12- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاه من الضريبة الجمركية أو عرضها للبيع بأية وسيلة أو تواجدها فى المحال العامة.
13- التصدير الصورى للبضائع المحرزة بمعرفة الجمارك بقصد وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.
14- التلاعب فى عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.
ويعتبر فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.
مصلحة الجمارك
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