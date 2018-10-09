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سيـــاســة
الاتحاد الأوروبي يتوقع التحقيق في اختفاء خاشقجي
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 03:47 م
جمال خاشقجي
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جمال خاشقجي
رويترز
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي دعا السعودية إلى التحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت موجيريني للصحفيين في لشبونة: ”نحن نتفق تماما مع الموقف الأمريكي في هذا الشأن. نتوقع إجراء تحقيق كامل وشفافية تامة من السلطات السعودية بشأن ما حدث".
واختفى خاشقجي، وهو رئيس تحرير سابق في السعودية، قبل 8 أيام بعد دخول القنصلية السعودية في اسطنبول. وتعتقد السلطات التركية أنه قُتل داخل القنصلية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة ”قلقة بشأن اختفائه“ وطلب من الحكومة السعودية ”دعم إجراء تحقيق شامل“.
الاتحاد الأوروبى
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