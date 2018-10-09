السعودية تدعو مسئولين أتراك لزيارة قنصليتها في إسطنبول

علم السعودية

رويترز



قالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولين سعوديين وجهوا الدعوة لخبراء أتراك ومسؤولين معنيين بزيارة قنصليتها في إسطنبول في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أسبوع بعد دخوله القنصلية.



وطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرياض إثبات ما أعلنته عن مغادرة خاشقجي للقنصلية، في حين حثت واشنطن السعودية على دعم تحقيق حول اختفائه.