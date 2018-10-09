فيديو جديد يرصد لحظة القبض على الإرهابي هشام عشماوي

الإرهابي هشام عشماوي الذي سقط في قبضة الأمن الليبي

خالد بدر الدين



كشف فيديو جديد لاعتقال للإرهابي، هشام عشماوي أخطر مطلوب أمني لمصر، عن قيام السلطات الليبية باستجوابه والتأكد من هويته وصحة أوراقه الثبوتية.



وأظهر الفيديو عشماوي وهو يؤكد لرجال الأمن الليبيين أنه بالفعل هشام عشماوي، فيما قام رجال الأمن بإبراز أوراق هويته التي عثر عليها بحوزته.



وحصلت شبكة "العربية نت" على معلومات حول تفاصيل اعتقال عشماوي، حيث تبين أن قوات الجيش الليبي قامت بغارات مكثفة على مدينة درنة خلال الفترة الأخيرة، أتبعتها بعملية برية شاملة لتحريرها من الإرهابيين وبقايا وفلول الجماعات الإرهابية الذين فروا من أغلب مناطقها وتحصنوا في منقطة قديمة تسمى المغار.



ونفذت قوات الجيش، فجر أمس الاثنين، عملية مداهمة لاقتحام أحد أوكار هؤلاء الفلول ومباغتتهم، وتم شل حركتهم جميعا، وتبين أن أحدهم هو هشام عشماوي، ضابط الجيش المصري المفصول، الذي يعد أخطر مطلوب أمني لمصر ومتورط في عدة قضايا إرهاب وتفجيرات واغتيالات.



ووفق تصريحات للعميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، فإن عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا، وكان برفقته سيدة تبين أنها زوجة الإرهابي السابق عمر سرور الذي اغتالته القوات الليبية يوليو الماضي، كما عثر بحوزته على أسلحة آلية ورشاشة



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