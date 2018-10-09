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الاتحاد الأوروبي يدعم حقوق الأطفال بمصر بـ 150 مليون يورو
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 03:31 م
السفير إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر
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عصام عميرة
قال السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، ندعم مصر لتمكين الفتاه وضمان حقوقها الإنسانية، مشيرا إلى بلغ مقدار الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبرامج حقوق الأطفال و حمايتهم في مصر حوالي 150 مليون يورو.
وأضاف فى كلمته أثناء زيارة المجلس القومى للطفولة والامومة ، اليوم، أن الشعب المصرى "شعب شاب وفتى" حيث تغلب عليه فئة الشباب وتشكل الفتيات نسبة كبيرة فيها لهذا يرغب الاتحاد الأوروبى فى دعمهن بهدف تمكينهن للوصول إلى إمكانياتهن، حيث ان هناك مايقرب من 10 ملايين طفل، تمثل الفتيات نسبة 61% .
وتأتي الزيارة في إطار الاحتفال "باليوم العالمي للفتاة" حيث يشارك الاتحاد الأوروبي في مبادرة " تمكين الفتيات" من خلال دعوة احدى الفتيات المصريات للقيام بدور سفير الاتحاد الأوروبي، وذلك بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وستقوم الفتاة المختارة بزيارة المجلس القومي للطفولة و الأمومة برفقة السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي. ويتضمن برنامج الزيارة القيام بجولة تفقدية لخط نجدة الطفل الذي يموله الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عرض توضيحي لحجم التعاون بين الاتحاد الأوروبي و المجلس القومي للطفولة و الأمومة.
وقالت أمل ناجح ، الفتاة المصرية التي تقوم بدور سفيرة الاتحاد الأوروبي، إن الشعب المصري هو أهم الأصول قيمة، نشيدة بدور الاتحاد الأوروبي في دعم وحماية الأطفال والفتيات بمصر.
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