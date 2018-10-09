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بنـــوك
البنك العربي يحصد 14 جائزة عالمية فى الخدمات الرقمية
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 03:27 م
البنك العربي
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البنك العربي
سيد بدر
منحت مجلة "غلوبال فاينانس" العالميّة (Global Finance) البنك العربي الأردني 14 جائزة عالمية على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة عبر منطقة الشرق الأوسط للعام 2018، وذلك بفضل خدماته المصرفية المتطورة لقطاعي الشركات والأفراد.
وتم اختيار البنك من قبل لجنة تحكيم عالميّة تضم خبراء من قطاع الاستشارات والتكنولوجيا والدعم الخارجي، بالإضافة إلى فريق المحررين المختصين في المجلة.
ويعد هذا الإنجاز إضافة مميزة إلى سجل البنك الحافل، حيث يأتي هذا التقدير تجسيداً لقدرة البنك الريادية على صعيد توفير خدمات وحلول مصرفية رقمية عصرية تلبي احتياجات العملاء عبر مختلف القطاعات , وتعكس رؤية البنك وحرصه المتواصل على مواكبة أحدث المستجدات على صعيد الصناعة المصرفية.
وتضمنت قائمة الجوائز التي حاز عليها البنك في الأردن، جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد وجائزة أفضل تطبيق بنكي للهواتف الذكية والتابلت وجائزة أفضل بنك تمويل تجاري عبر الإنترنت وجائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر الإنترنت وجائزة أفضل تصميم موقع إلكتروني وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وجائزة البنك الأكثر تميزا في الخدمات الرقمية (أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات).
كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للأفراد في كل من فلسطين ومصر وجائزة البنك الأكثر تميزا في الخدمات الرقمية (أفضل بنك للخدمات المصرفية الرقمية للشركات) في كل من قطر والبحرين ولبنان.
وعلى مستوى المنطقة حاز البنك العربي على جائزة أفضل تصميم موقع إلكتروني وجائزة الأفضل في التسويق والخدمات عبر شبكات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط للعام 2018.
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