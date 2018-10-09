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اقتصاد وأسواق
التجارة: استمرارالعمل بتشكيل المجالس التصديرية 3 أشهر إضافية
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 03:25 م
عمرو نصار
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عمرو نصار : القرار يستهدف إستقرار منظومة العمل داخل المجالس لحين صدور التشكيل الجديد
محمد ريحان
أصدر المهندس، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بإستمرار العمل بالتشكيل الحالي لمجالس إدارة المجالس التصديرية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ إعتباراً من اليوم التالى لإنتهاء المدة الإضافية التي أقرها الوزير بعد إنتهاء الدورة الحالية للمجالس فى شهر يونيو الماضى .
واستثنى من هذا القرار 4 مجالس تصديرية هي الطباعة والتغليف والحاصلات الزراعية والجلود والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة وذلك لعدم انتهاء مدتهم الحالية.
وقال نصار إن هذا القرار يأتي فى إطار حرص الوزارة على استقرار منظومة العمل داخل المجالس التصديرية لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد ، حيث تسعى الوزارة إلى الدفع بوجوه جديدة قادرة على تفعيل دور المجالس والمساهمة فى تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية .
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