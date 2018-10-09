اتحاد التنمية الاقتصادية يناقش فرص وتحديات الاستثمار فى بورسعيد

محافظة بورسعيد



بورسعيد- أمانى العزازي



نظم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ببورسعيد ورشة عمل حول فرص الاستثمار الصناعي والتحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة بالتنسيق مع مؤسسة فريدرش ايبرت الألمانية.



حاضر في الندوة المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، وريتشارد بورست ممثل فريدرش ايبرت، والدكتور شريف صالح المستشار الاقتصادي لجمعية المشروعات الصغيرة، والمهندس مصطفى عبيد مدير مكتب تحديث الصناعة، ومروان حسين مدير برامج مؤسسة فريدرش ايبرت.







وأكد ثابت أن الصناعات الصغيرة تواجه العديد من العوائق والتحديات أبرزها التشريعات وتأخر عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة على البرلمان لاقراره، وفرض ضرائب ورسوم منها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.



وقال إن تهميش الدولة لجمعيات الأعمال الصغيرة أحد أبرز التحديات بالرغم مما يمثله القطاع الصناعى من أهمية.



فيما استعرض الدكتور شريف صالح، المستشار الاقتصادي لجمعية المشروعات الصغيرة، الفرص الاستثمارية ببورسعيد وأهم المشاكل التى تواجه رجال الصناعة، مشددا على أهمية توفير المناخ التشريعي الملائم لدفع عجلة التنمية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد واللجوء إلى نظام التعاقد مع كيانات عالمية لاستغلال جزء من المنطقه لاقامة صناعات عليها مثل المنطقة الصناعية الروسية.

ولفت صالح إلى أهمية قيام الحكومة بطرح أليات تمويل مثل الأسهم وصكوك الاستثمار، وكذللك التمويل عبر الاكتتاب بطرح أسهم للمصريين مما يؤثر تاثير ايجابي على سوق المال المصري