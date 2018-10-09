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استثمار
وزير الآثار يشارك في القمة ال17 للمنظمة الفرانكوفونية بأرمينيا
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 03:36 م
خالد العناني
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وزير الآثار
دعاء محمود
غادر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، عصر اليوم الثلاثاء، إلي دولة أرمينيا وذلك للمشاركة في القمة ال17 للمنظمة الدولية الفرانكوفونية والتي تستضيفها العاصمة الأرمينية "ييرفان" على مدار يومي 11 و12 أكتوبر الجاري تحت عنوان: "العيش معاً بتضامن والتشارك في المبادئ الإنسانية واحترام التنوع، مصدر السلام والازدهار في العالم الفرانكوفوني".
ويرتكز مغزى القمة على المبادئ العالمية التي تقوم على تعزيز قيم الأمن والسلام والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي، وهي قيم لطالما تشاركت كل من المنظمة الفرانكوفونية، وجمهورية مصر العربية في تبنيها، والالتزام بمضامينها نهجاً وسلوكاً ثابتاً على امتداد تاريخها.
يشارك في القمة عدد من الوفود الرسمية التي تمثل الدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى وفود الدول التي تتمتع بوضع مشارك ومراقب.
وزراة الآثار
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