أبرزها رحيل رونالدو.. 5 أسباب تلخص البداية السيئة للريال

بطل المواسم الثلاثة الماضية للتشامبيونزليج يفقد هويته

علي المصري:تبدو سماء ريال مدريد الإسباني "التائه والمترنح" ملبدة بغيوم الشك، في حقبة ما بعد الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال من منصبه نهاية الموسم الماضي، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قرر الرحيل إلى يوفنتوس الإيطالي.وقد بدأت الضغوط تتزايد على كاهل المدرب الجديد جولين لوبيتيجي، لا سيما بعد فشل فريقه في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات.ونرصد في التقرير التالي، خمسة أسباب جعلت أداء ريال مدريد يتراجع أداء هذا الموسم، وتلخص البداية السيئة لأبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الماضية.عندما يخسر أي فريق لاعباً سجل 30 هدفاً على الأقل في تسعة مواسم متتالية، لا بد أن يترك ذلك فراغاً هائلاً، ففي غياب رونالدو فشل الفريق في التسجيل في مبارياته الأربع الأخيرة التي خسر منها ثلاثاً، أي أنه لم يسجل على مدى 6 ساعات و49 دقيقة، وهي أسوأ سلسلة له منذ عام 1985.في المقابل فشل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة الذي بدأ الموسم بشكل جيد، في مواصلة النهج على المنوال ذاته.لكن المراقبين أعربوا عن دهشتهم لعدم قيام رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بالتعاقد مع لاعبين في خط المقدمة لتعويض غياب النجم البرتغالي، ذلك لأن محاولات الحصول على خدمات البلجيكي إدين هازار لاعب تشيلسي الإنجليزي، أو البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والإنجليزي هاري كاين لاعب توتنهام هوتسبير، لم تتكلل بالنجاح.وفي هذا الإطار، تساءلت صحيفة "ماركا" المحلية، قائلة: "الأمر ليس جدياً أن يعتمد ريال مدريد على ماريانو دياز وفينيسيوس جونيور، لكي يحاول قلب الأمور لمصلحته في المباريات".وإذا كان خط الهجوم يفتقد إلى الفعالية، فإن خط الدفاع لا يدعو إلى الاطمئنان أيضاً، لأن شباكه منيت بخمسة أهداف في آخر أربع مباريات، وهو أمر غير طبيعي لخط يضم في صفوفه ثلاثة من أصل أفضل أربعة مدافعين في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي "فيفا"، بالإضافة إلى تواجد البلجيكي تيبو كورتوا أفضل حارس في مونديال روسيا 2018.ولخصت المباراة الأخيرة ضد ألافيس تراجع الأداء الدفاعي للفريق الملكي، فقائد الفريق سيرخيو راموس، أمضى الدقائق التسعين وهو يشاكس مع مهاجم الفريق المنافس جوناثان كاليري، أما زميله في قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران، المسؤول الأول عن هدف سسكا موسكو الوحيد في دوري الأبطال منتصف الأسبوع الماضي، يتحمل مسؤولية هدف ألافيس أيضاً في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.وما زاد من الأمور تعقيداً، إصابة لاعبين مؤثرين جداً في صفوف الفريق أبرزهم الظهيران البرازيلي مارسيلو وداني كارباخال، اللذان يقدمان الكثير لا سيما من الناحية الهجومية، ولم يتمكن الظهير الشاب ألفارو أودريوثولا من سد الثغرة.أما صانع الألعاب إيسكو فيغيب عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، في حين انضم إلى لائحة المصابين السبت الويلزي جاريث بيل والفرنسي كريم بنزيمة.4ـ مونديال منهكباعتراف صانع الألعاب الآخر الكرواتي لوكا مودريتش، أفضل لاعب في كأس العالم الأخيرة، وبحسب الاتحادين الدولي والأوروبي، فإنه لم يكن من السهل البدء بعد المونديال ولحظات التأثر، ويعاني لاعب الوسط لاستعادة عروضه الرائعة التي قدمها الموسم الماضي.5ـ رحيل زيدانلم يكن سهلاً على أي مدرب استلام دفة فريق توج بطلاً لدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات علي التوالي، بالإضافة إلى الاحترام الذي كان اللاعبون يبادلونه معه، لا سيما بأنه عرف كيف يدير دفة الفريق.لم يكن مفاجئاً أن يرفض مدربون كبار تولي المهمة بعد زين الدين زيدان، وعلى رأسهم الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو، والألماني يورجن كلوب أو الإيطالي ماسيميليانو أليجري.وعلى الرغم من الضغوطات المبكرة التي يواجهها المدرب الجديد لوبيتيجي، فإنه لا يريد التفكير بإمكانية إقالته بقوله: "هذا السؤال لا يشغل بالي على الإطلاق، أنا أتعايش مع هذا الوضع وأعمل على هامشه".