تركي آل الشيخ ينشر صورة مع حسام البدرى

أحمد صبرىنشر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، وأحد مستثمرى نادى بيراميدز، مقطعين فيديو قصيرين وصورة للمدير الفنى وأحد أعضاء الفريق، وهما يتمنيان السلامة له والعودة سريعاً، وذكرا فى الفيديوهات كلمة "أبوناصر" باللغة العربية وكلمة السلام عليكم وبقية الحديث بالإنجليزية.كما نشر على حسابه على "فيس بوك" صورته مع رئيس النادى الكابتن حسام البدرى، متمنيًا التوفيق للفريق اليوم فى مباراته مع طنطا فى كأس مصر فى الدور الـ32.يشار إلى أن تركي آل الشيخ يعانى من وعكة صحية، ويمكث بالمستشفى.