العاشر من رمضان يؤجل بيع قطعة أرض بالمزاد العلني

محلات تجارية 55



قال المهندس خالد شاهين، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه تم تأجيل المزاد الذي كان مقررا عقده الأسبوع الماضي إلى 18 نوفمبر القادم.



وأضاف شاهين أن المزاد يتضمن بيع طرح قطعة أرض للبيع على مساحة 10.3 فدان بما عليها من منشأت والتي تشمل محلات تجارية وملاعب وصالات رياضة وكذلك حمامات سباحة ومطاعم، إضافة إلى كافيتيريا، وتبلغ قيمة كراسة الشروط لدخول المزاد 2000 جنيه في حين يبلغ التأمين الإبتدائي للمزاد قيمة 200 ألف جنيه.



وأوضح أن الجهاز يطرح أيضًا في نفس المزاد استراحة على مساحة 15202 متر مربع للبيع والتي تشمل محطة بنزين وكذلك محلات تجارية ومعارض وذلك بالكيلو 58 طريق مصر إسماعيلية الصحراوي ويبلغ التأمين الإبتدائي للمزاد قيمة 200 ألف جنيه.



ولفت إلى أن المزاد يشمل بيع 21 محل تجاري حيث تقع تلك المحال في المجاورات 12و18و25 و31و32 و 40و45 و 49 من المدينة حيث تتراوح مساحات تلك المحال بين 14 متر مربع إلى 128 متر مربع.