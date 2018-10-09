اسرائيل تعزز التعاون مع روسيا في الطب والعلوم والزراعة





التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" اليوم في مكتبه نائب رئيس الوزراء الروسي "مكسيم أكيموف" كجزء من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إسرائيل وروسيا، وناقش الجانبان مزيدا من التعاون في مجالات الطب والعلوم والابتكار والبناء والزراعة.حسبما جاء بموقع "واللا" الاسرائيلي.وشدد "نتنياهو" على أهمية العلاقة بين البلدين واستمرار الحوار حول التهديدات في المنطقة ، مع استغلال المصلحة المشتركة.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح، في وقت سابق، بأنه اتفق مع بوتين خلال محادثة هاتفية على الاجتماع قريبا لمواصلة التنسيق المهم بين جيشي البلدين، مما يؤكد على أهمية ذلك الاجتماع وهو الأول بين بوتين ونتنياهو منذ وقوع حادث طائرة إليوشن-20 في سوريا.