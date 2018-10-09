عاصفة البداية الكارثية لبايرن ميونخ تصل لكوفاتش

شتوتجارت يقص شريط اﻹقالات بالبوندزليجا بعد 7 جولات فقط

علي المصري:أصبح الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبايرن ميونخ اﻷلماني، في مرمي النيران، بعد بدايته الكارثية مع الفريق البافاري، المشهور بعدم تهاونه مع الاخفاقات.ومني بايرن السبت الماضي، بهزيمته الأولى على أرضه "أليانز أرينا"، هذا الموسم، والثانية إجمالا في الدوري الألماني، وذلك بنتيجة مذلة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ صفر-3 في الجولة السابعة، زادت من الضغوط على مدربه الكرواتي، لاسيما أن بطل الـ"بوندزليجا" في المواسم الستة الماضية، فشل في تحقيق الفوز لأربع مباريات متتالية، لأول مرة في النصف الأول من الموسم منذ 2009.ودخل حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب "28"، مباراة السبت الماضي، بين جماهيره على خلفية تعادلين وهزيمة في الدوري المحلي، ومسابقة دوري أبطال أوروبا، ثم خرج من مباراته وضيفه مونشنجلادباخ، وهو يجر خلفه ذيل خيبة الهزيمة الثانية علي التوالي، في الدوري بعد التي تلقاها الجمعة قيب الماضية ضد هيرتا برلين صفر-2.وكانت مجلة "شتيرن" الأسبوعية، أفضل من يصف وضع المدرب الكرواتي، الذي استلم مهمة الإشراف على النادي البافاري خلفا ليوب هاينكيس، بالقول: "كوفاتش في عين العاصفة".ومن جهتها، تحدثت صحيفة "بيلد" في نسختها الإلكترونية، قائلة: "مدرب لبايرن يبدو مهزوزا بعد 11 مباراة فقط، بعد الفوز باللقب لستة مواسم متتالية، ما يجري لم يكن أحد يتصوره، لكن هذا ما يحدث لنيكو كوفاتش".وبعد الفوز الأول لمونشنجلادباخ في معقل منافسه البافاري منذ 2015، سئل كوفاتش عن مستقبله فكان جوابه: "أعلم كيف تجري الأمور في كرة القدم، وطريقة العمل في الدوري الألماني وبايرن ميونخ. وأدرك أن الوقت الذي ستحصل عليه في بايرن أقل من أي مكان آخر".وحاول كوفاتش عشية الخسارة أمام مونشنجلادباخ نزع فتيل الانتقادات الموجهة إليه من لاعبيه، وأبرزهم الكولومبي خاميس رودريجيز، الذي كشف علنا بأن تدريبات المدرب الجديد لم تكن بالقدر الكافي من الصرامة، وأن سياسة التناوب في التشكيلة تثير غضب بعض النجوم لأن بايرن ليس فرانكفورت، في اشارة إلى الفريق السابق للمدرب الكرواتي.فيما نفى كوفاتش، أنه فقد دعم لاعبيه، لكن ذلك كان قبل الكارثة التي حصلت أمام مونشنجلادباخ، وفي ظل الضغط عليه من قبل الصحفيين بشأن إذا كان ما زال يتمتع بدعم اللاعبين بعد الذي حصل السبت الماضي في ميونخ، قال كوفاتش: "كان لدي دعمهم بعد المباريات السبع الأولى عندما لم نهزم، لذلك أفترض أن ما زلت أحظى به"، وأضاف: "لكن في النهاية، أنا لست الشخص الذي باستطاعته الإجابة على ذلك".وغادر رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس، والرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينيجيه، ملعب "أليانز أرينا"، دون أن الإدلاء بأي تصريح، لكن الثنائي القوي في النادي البافاري، أطاح قبل عام بالمدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي، بعد خسارة مماثلة ضد باريس سان جرمان صفر-3 أيضا، في دوري أبطال أوروبا.وحتى إن قرر هونيس ورومينيجيه إنهاء مغامرة كوفاتش في النادي البافاري، فالخيارات المتوفرة أمامهما ضئيلة جدا في هذه الفترة من الموسم، والمدرب المنقذ هاينكس شدد أكثر من مرة بأنه لن يعود للتدريب مجددا.وما يثير القلق أن سلسلة المباريات التي عجز بايرن عن الفوز بها كانت ضد فرق في متناوله تماما على الورق، إن كان أوجسبورج، وهيرتا برلين، وأياكس أمستردام الهولندي و مونشنجلادباخ.وسيحصل كوفاتش على فرصة التقاط أنفاسه، ومحاولة إيجاد الحلول مع توقف الدوري لأسبوعين، بسبب المباريات الدولية، إن كانت ودية أو في دوري الأمم الأوروبية، وهذا ما تطرق إليه بالقول: "مهمتي هي تغيير الوضع، من المؤسف بالطبع أن العديد من اللاعبين سيغادرون، للإنضمام إلى منتخباتهم الوطنية، لكن هذا الأمر قد يكون شيئا إيجابيا أيضا، سيعطيهم الفرصة لتغيير المشهد".عندما يستأنف البايرن نشاطه، يواجه كوفاتش ثلاث مباريات متتالية خارج "أليانز أرينا"، ضد فولفسبورغ في 20 أكتوبر، وماينز بعد ذلك بأسبوع، في الدوري المحلي، وتفصل بينهما زيارة صعبة في دوري الأبطال لملعب أيك أثينا اليوناني في 23 أكتوبر.من جانبه، أكد رئيس النادي دعمه لمدربه الكرواتي حتى النهاية، في مواجهة الضغوط الذي يواجهها جراء عدم تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية، وقال لمجلة "كيكر" أمس الاثنين: "سأدافع عن نيكو حتى النهاية".وفي تصريح منفصل، أبلغ هونيس صحيفة "زيدويتشه تسايتونج": " سأقف بجانب كوفاتش، بصرف النظر عما يمكن أن يحصل في الأسابيع المقبلة".وتولى كوفاتش المولود في ألمانيا وحامل الجنسية الكرواتية، المدرب السابق لفرانكفورت، قيادة بايرن بعد نهاية الموسم الماضي، خلفا للمخضرم هاينكس، الذي كان قد عاد في بدايات موسم 2017-2018، عن اعتزاله للإشراف مجددا على الإدارة الفنية بعد إقالة أنشيلوتي.الا أن هونيس رفض الحديث عن ذعر ينتاب النادي بسبب هذه النتائج، قائلا: "هناك هدوء كامل في الفريق".وعلى رغم المخاوف التي بدأت تظهر في أرض الملعب، ظهر لاعبو الفريق مع ابتسامات عريضة وهم يرتدون الملابس التقليدية في ختام مهرجان الجعة الشهير "أكتوبرفست" الذي اختتم في ميونيخ أول أمس الأحد.الا أن المدرب كوفاتش يدرك أن صبر الإدارة قد ينفذ إذا فشل في إخراج الفريق من حالة إنعدام الوزن التي يمر بها.بات التركي اﻷلماني تايفون كوركوت، المدير الفني لفريق شتوتجارت، أول المقالين من منصبهم في الموسم الحالي من الدوري الألماني، وذلك على خلفية النتائج السيئة التي يحققها الفريق.وتوجه النادي في بيان بالشكر إلى المدرب الذي تعاقد معه في أواخر يناير 2018، معتبراً أن نقص التطور على الصعيد الرياضي هذه السنة وسوء النتائج، دفعانا إلى اتخاذ هذا القرار.وبعد سبع مراحل على إنطلاق الموسم الجديد من البوندزليجا، يجد شتوتجارت نفسه في ذيل ترتيب الدوري حيث يحتل المركز 18 والأخير، بفوز واحد وتعادلين، مقابل أربع هزائم آخرها 1-3 أمام مضيفه هانوفر السبت الماضي.وأوضح شتوتغارت في بيانه أن الخسارة الأخيرة أعقبتها نقاشات مكثفة، أدت في نهاية المطاف إلى قرار الاستغناء عن المدرب ومساعديه فورا، على أن يتولى أندرياس هينكل مهامه بشكل موقت.واعتبر رئيس شتوتجارت، ولفجانج ديتريش، أن القرار كان صعباً للغاية بعد التطور الإيجابي في الموسم الماضي، كنا واثقين بأن ذلك سيستمر مع كوركوت كمدرب في الموسم الجديد، لكن للأسف، لم تمر الأمور كما كنا نخطط.وكان شتوتجارت قد تعاقد مع كوركوت "44 عاماً"، في أواخر يناير الماضي، خلفاً لهانس وولف، الذي أقيل بسبب سوء النتائج، وأنهى شتوتجارت الموسم الماضي في المركز السابع في البوندزليجا.