أزمة بدون لازمة .. تلخص مأساة لقاء المصرى والجزيرة مطروح

مباراة المصري والجزيرة

على المصرى:



أزمة بدون لزمة، عاشتها الكرة المصرية، منذ أمس الإثنين، والخاصة بلقاء المصرى والجزيرة مطروح، ضمن لقاءات دور الـ 32 لكأس مصر لكرة القدم، والتى كان من المقرر أن تقام على ستاد بورسعيد، فى السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.



وبدأت الأزمة، عندما أعلن أحد أعضاء مجلس النواب عن بورسعيد، أنه حصل على موافقة الأمن، على عودة اللقاءات المحلية، لتقام على ستاد بورسعيد، مثلما هو الحال فى المباريات الأفريقية للفريق، والتى تقام بحضور جماهيرى كبير، يتعدى 15 ألف مشجع.



وفوجئ مجلس إدارة النادى المصرى، برفض الجهة الإدارية، ختم التذاكر التى طبعها مسئولو النادى، بحجة أنه لا توجد موافقة أمنية مكتوبة، وصلت ليقام اللقاء على ستاد بورسعيد، رغم فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة، وبالفعل بدأت الجماهير في شرائها.



وعادت إدارة النادى، لتقرر إيقاف الحجز، على التذاكر التى كان من المقرر أن يتم توزيعها أمس الإثنين على الجماهير التى قامت بحجزها، وأعلنت الإدارة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد استلام تذاكر المباراة، مع موافاة الجماهير عن آخر المستجدات أولاً بأول.



وما زاد الأزمة، هو وصول فريق الجزيرة مطروح، صاحب الموارد شبه المعدومة إلى بورسعيد، وقيامه بحجز فندق للإقامة، وخوض المران الأخير، على الملعب الفرعى لاستاد بورسعيد، فى رحلة تتجاوز تكلفتها 35 ألف جنيه، واضطر الفريق للمبيت فى بورسعيد، على أن يغادرها اليوم الثلاثاء.



واضطرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، لتأجيل المباراة، ليوم 16 أكتوبر الحالى، مع اشتراط حصول المصري على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة على ستاد بورسعيد، ليعلن بعدها عامر حسين، استقالته من رئاسة اللجنة، اعتراضا على ما يحدث، وما تدار به الكرة المصرية.



وأكد حسين، أن العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، هو من تسبب في الأزمة، بعد أن أعلن عبر الفضائيات ووسائل الإعلام، عودة المصري للعب في بورسعيد دون الحصول على موافقة رسمية من الأمن.



وقال رئيس لجنة المسابقات: " تقدمت باستقالتي لعدم تعاون الهيئات معي، وبعض رؤساء الأندية تراجعوا في اتفاقهم معي قبل انطلاق مسابقة الدوري، بتحمل ضغط المباريات في هذا الموسم الاستثنائي".



وأضاف أنه لا يصح أن أتناقش مع رئيس اتحاد الكرة، حول مباراة بدور الـ32 لكأس مصر لمدة خمس ساعات، رغم أن المؤجلات عديدة ومن الأولى التركيز لإيجاد موعد لها"، مشيرا إلى أن هاني أبو ريدة رفض استقالتي وهو الشخص الوحيد الذي لم يحقق أي استفادة من منصب رئيس اتحاد الكرة".



وأبدى حمدي حفيظ، رئيس نادي الجزيرة مطروح، اندهاشه الشديد من قرار التأجيل، قائلا: "فوجئنا بقرار إقامة المباراة في ستاد بورسعيد، رغم عدم وجود موافقة أمنية، وطالبنا اتحاد الكرة بتحمل تكاليف السفر التي تكبدها النادي في رحلة بورسعيد دون خوض المباراة، كما نطالب الجبلاية بمراعاة توقيت المباراة الجديد، خاصة وأن الفريق يرتبط بمباريات هامة بدوري الدرجة الثانية".



من جانبه، أصدرت إدارة المصري، بيانا رسميا، هددت بالانسحاب من بطولتي الدوري المصرى الممتاز، وكأس مصر، إذا لم يعود المصري لخوض مبارياته في ستاد بورسعيد، وأن القرار جماعي لمجلس الإدارة النادى البورسعيدى، الذى قدم تنازلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولا يوجد سبب واحد لمنع إقامة مباريات المصري المحلية في بورسعيد.



وجاء البيان كالتالى: "تلقت إدارة المصري خطابا رسميا من اتحاد الكرة، الخميس الماضي، يفيد بإقامة مباراة المصري ونادي الجزيرة مطروح، بدور الـ 32 لكأس مصر، على ستاد بورسعيد، مساء الثلاثاء، وبناء عليه بدأت الإدارة في اتخاذ الاجراءت الخاصة بطباعة التذاكر، مع فتح باب الحجز الإلكتروني لشرائها، وبالفعل بدأت الجماهير في حجزها، لتقوم الإدارة بعد ذلك بختم التذاكر، من الجهة الإدارية ومديرية أمن بورسعيد، إلا أن تأخر وصول الموافقة الأمنية، حال دون ذلك، وهذا على الصعيد الاداري".



وأضاف البيان: "أما على الصعيد الفني، فقد انتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد فنادق بورسعيد، وتم وضع البرنامج التدريبي للفريق على أساس إقامة المباراة يوم الثلاثاء، إلا أن إدارة النادي، فوجئت حتى صباح أمس الإثنين، بعدم وصول أية مخاطبات رسمية تفيد موافقة الأمن على إقامة المباراة ببورسعيد، مما دعا الإدارة لإعلان رغبتها في إقامة المباراة، مع تأمينها بواسطة عناصر الأمن الإداري للنادي".



وأشار: "تلقت إدارة النادي، اتصالاً هاتفياً من مسئولي لجنة المسابقات، يفيد بتأجيل المباراة ليوم 16 أكتوبر الجاري، مع اشتراطها حصول المصري على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة على ستاد بورسعيد، وهو ما يعد سابقة نادرة، حيث يحصل النادى على الموافقة الأمنية عبر اتحاد الكرة، وليس بشكل مباشر مع الجهات الأمنية".



واستطرد البيان: "بناء على ما سبق، فإن المجلس يعيد التأكيد، على عدم وجود أية نية لديه للتنازل عن اللعب ببورسعيد، سواء بمباريات الدوري أو الكأس، فهذا حق أصيل للمصري وجماهيره، ولا يملك أحد التنازل عن هذا الحق، خاصةً بعد المظهر المشرف لجماهير المصري العظيمة، في مباريات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي خرجت جميعها في أبهى صورها، حيث ضربت الجماهير المثل والقدوة في الروح الرياضية والالتزام والترحيب بالضيوف، الأمر الذي يستلزم معه إقامة كافة المباريات على ستاد بورسعيد ووسط جماهيره".