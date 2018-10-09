قبل يوم من الإغلاق .. تغطية الطرح العام لأسهم ثروة كابيتال بنحو 2.7 مرة

مصطفى طلعت:





علمت "المال" أن إجمالي الطلبات المقدمة لشراء أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة قد بلغت 80 مليون سهم ممثلة فى 479 طلب شراء، ليتم تغطية الطرح العام بنحو 2.7 مرة قبل يوم واحد من إغلاق باب الاكتتاب.





وينتهي غداً الأربعاء المشاركة باكتتاب الطرح العام البالغ أسهمه 29.5 مليون سهم، على أن يتم بدء التداول على السهم 15 أكتوبر المقبل، علماً أنه تم تغطية الطرح الخاص حوالي 10.8 مرة من المؤسسات المالية العالمية والعربية وصناديق الاستثمار والأفراد ذوي الملاءة المالية.





وتعمل ثروة كابيتال في السوق المحلية منذ عام 2001 في عدة مجالات مرتبطة بالأفراد مثل contact لتقسيط السيارات، وcontact للتمويل العقاري، وcontact لتشطيب الوحدات السكنية، و get go لتقسيط السلع المعمرة، والتوريق، والتأمين.





وخصصت الشركة 90% من النسبة المخصصة الطرح وهي 47% من أسهمها الطرح الخاص، بينما تم تخصيص 10% الطرح العام الأفراد.





ويدير طرح "ثروة كابيتال" بالبورصة شركة "بلتون" المالية القابضة بينما يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني.







