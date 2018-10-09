بروتوكول تعاون بين بوابة مصر الرقمية والمستقبل الكويتية

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المال - خاص



وقعت شركة المستقبل الكويتية العالمية للاستشارات الأدارية بروتوكول تعاون مع شركة بوابة مصر للعالم الرقمية EG-GATE -



ويأتي هذا البروتوكول تحت مسمى "منصة تنمية" ويهدف إلى ربط الفرص التنموية بالمشاريع الصغيرة؛ حيث أن شركة المستقبل الكويتية العالمية للاستشارات الإدارية تعد شركة متخصصة في تقديم الاستشارات والتدريب والمبادرات والانفراد بالابتكار والابداع والتميز وذلك للمساهمة بصنع مستقبل والتركيز على تنمية قطاع الشباب وريادة الأعمال.



وقع البروتوكول المدير التنفيذي للمستقبل العالمية الشيخة ابرار فيصل المسعود الرئيس التنفيذي للمجموعة مع الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة EG-GATE



وأعلنت المسعود أن الفترة القادمة تشهد تعاونا واسعا بين مجموعة المستقبل و بوابة مصر للعالم فيما يخص تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءات أدائها والتدريب والتطوير للأيدي العاملة الشبابية المصرية, وبالتالي يتمكنوا من وصول منتجاتهم لأعلى المستويات العالمية



وأكدت المسعود على أهمية دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدفع عجله التنمية والاستثمار بدولنا العربية.



واشارت المسعود الى أن " منصة تنمية" هي منصة إلكترونية تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع عجلة التنمية للدول، من خلال الربط الفعلي بين احتياجات المشاريع التنموية للجهات الحكومية أو الشركات الكبرى من خدمات أو منتجات يمكن تنفيذها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة, ويتم تفعيل ذلك عبر منصة إلكترونية لتطبيق الهواتف تساهم في سرعة ودقة وسهولة الربط بين أصحاب الفرص التنموية.



وقد أعربت الدكتورة ميناس ابراهيم الرئيس التنفيذي لشركة EG-GATE عن سعادتها بهذا التعاون وأن اقامة " منصة تنمية " مع مجموعة المستقبل الكويتية العالمية جاء نظراً لريادتها في تقديم الاستشارات والتدريب والمبادرات والانفراد بالابتكار .



وأوضحت أن شركة EG-GATE تستهدف توفير متاجر إلكترونية والعمل على بناء العلامة التجارية الخاصة بالمصنعين , وتوفير آليات إدارة تلك المتاجر ومواقع التسويق والتجارة الإلكترونية الخاصة بهم والمساهمة في دعم وربط المشروعات الصغيرة ودعم الشمول المالي، كما تقوم مجموعة المستقبل الكويتية العالمية بتوفير دورات تدريبية حول إدارة مواقع التسويق والتجارة الإلكترونية بالشركات المسجلة على البوابة.