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عقـــارات
أكبر مزاد علني لوحدات تجارية وإدارية بسوهاج الجديدة غدًا
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 03:10 م
سوهاج الجديدة 556
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سوهاج الجديدة 556
محمود زكي
قال المهندس علاء عبد الله نائب رئيس، جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن الجهاز يستعد لإجراء أكبر مزاد علنى في تاريخ المدينة غدًا يضم 25 وحدة إدارية و تجارية بالمدينة مقسمة بين 9 وحدات تجارية وصيدلية بالإضافة إلى 15 محل تجاري.
وأضاف عبد الله في تصريحات لـ"المال" أن تلك الوحدات تقع بمناطق 16 عمارة و138 عمارة وكذلك منطقة ابني بيتك وتتراوح مساحة الوحدات بين 14 متر مربع إلى 67 متر مربع.
وأوضح نائب رئيس الجهاز أن الوحدة الإدارية تقع بالأسواق التجارية بمناطق 41 عمارة و 138 عمارة ومنطقة ابنى بيتك بالمدينة حيث تتراوح المساحات بين 32 متر مربع إلى 67 متر مربع..
ولفت إلى أنه يتم سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين إبتدائي عن كل وحدة في موعد نهايته يوم المزاد.
وأشار عبد الله أن الجهاز أجرى مزاد علنى مطلع الشهر الماضي، وسجل أعلى سعر للمتر التجاري بالمزاد سجل قيمة 19.3ألف جنيه في حين سجل أقل سعر للمزاد قيمة 18.9 ألف جنيه، مؤكدا أن مساحة المحلات تبلغ 33 متر مربع ومن المتوقع أن يشهد المزاد زيادة في سعر المتر نظرًا لموقع الوحدات المميزة.
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