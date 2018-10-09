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طاقة
جنرال إليكتريك تفوز بتوريد معدات منصات 4 توربينات نووية لمحطة الضبعة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:35 م
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عمر سالم
أعلنت جنرال إلكتريك للطاقة اليوم فوزها بعقد لتزويد معدات منصات التوربينات إلى مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر من خلال شركة AAEM، مشروعها المشترك مع Atomenergomash. وتعمل "جنرال إلكتريك للطاقة" على تزويد التصميم المبدئي لأربع منصات تقليدية إضافة إلى أربع وحدات للمولدات التوربينية النووية، بما في ذلك توربينات Arabelle البخارية بنصف السرعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني في الموقع أثناء تركيب المعدات وتشغيلها.
و قال أندرياس لوش، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال طاقة البخار في "جنرال إلكتريك أن مصر تركز في المرحلة الراهنة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة بما يدعم النمو الاقتصادي، وأننا على ثقة بأن محطة الضبعة للطاقة النووية، المجهزة بتقنيات Arabelle من ’جنرال إلكتريك‘ للطاقة‘، تشكل رافداً قوياً نحو تحقيق هذه الأهداف التنموية الطموحة.
وأكد أن توربينات Arabelle اليوم تساهم في توليد أكثر من 20 جيجاواط من الطاقة حول العالم، والعمل على دعم مشروع الضبعة بخبراتنا وإمكاناتنا الكبيرة لتزويد شبكة الكهرباء المصرية بالطاقة الخالية من ثنائي أكسيد الكربون".
وتشير التقديرات إلى ضرورة توفير 1.5 جيجاواط من الطاقة الجديدة سنوياً، أي بمعدل 6% في السنة حتى 2022. وبهدف تلبية الطلب المتنامي دون انقطاع، وضعت مصر خطة طموحة لقطاع الطاقة تشمل تنويع الموارد.
وتعمل محطة الضبعة للطاقة النووية على تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز استقرار شبكة الكهرباء المصرية وتوفير الطاقة الخالية من ثنائي أكسيد الكربون مع خفض تكاليف إنتاج الكهرباء بشكل استباقي, وتصل القدرة الإنتاجية للمحطة عند تشغيلها إلى 4.8 جيجاواط، أي ما يكفي لتزويد الكهرباء إلى أكثر من 4 ملايين منزل في مصر.
كما يجري تشغيل توربينات Arabelle البخارية منذ 18 عاماً، وما زالت تحتفظ بالرقم القياسي العالمي لإنتاج الطاقة.
ويمكن استخدام هذه التقنية الفريدة في كل أنواع المفاعلات، مع إنتاجية أكبر بنسبة 2 % مقارنة بالإعدادات التقليدية, بعد أن حققت توربينات Arabelle في فرنسا معدل موثوقية 99.96 بالمئة خلال أكثر من 400 ألف ساعة تشغيل.
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