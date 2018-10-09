الدولية للطاقة: مشروعات الرياح تستحوذ على النسبة الأكبر في إستراتيجية 2022

طاقة الرياح

عمر سالم



قال عدنان أمين، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة، إن مشروعات الرياح تستحوذ على النسبة الأكبر من برنامج الحكومة الهادف لتوليد 20% بحلول 2022، في حين ستمثل الخلايا الضوئية نسبة 2%.



وأكد أمين، في كلمته بمؤتمر مصر الدولي للطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أن حكومات الدول المختلفة بدأت تأخذ خطوات جادة فيما يتعلق بمشروعات الخلايا الضوئية، موضحًا أن الحكومة تتعاقد مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة التي تطرحها وزارة الكهرباء بشكل مستمر.



وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تسهم بنسبة تصل إلى 25% في منظومة الطاقة العالمية، ولابد من مضاعفة هذه النسبة إلى 50%.



وأوضح أن استثمارات مشروعات الطاقة التي تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًا، لابد من مضاعفتها بحلول 2035، مؤكدًا أن ما نراه والصورة مضيئة بشكل جيد فيما يتعلق بخفض التكلفة.



لفت إلى أنه تم وضع استراتيجية الطاقة في عام 2014، حيث كانت تستهدف الحكومة حينها لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي.