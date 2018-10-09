EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
الدولية للطاقة: مشروعات الرياح تستحوذ على النسبة الأكبر في إستراتيجية 2022
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:34 م
طاقة الرياح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
للمرة الأولى.. طاقة الرياح في ألمانيا تهزم الفحم والمحطات النووية
الكهرباء : خصصنا أراضى لإنتاج 35 جيجاوات من الرياح
مناقصة عالمية لإنشاء أول كيانات تشغيل وصيانة محطات الرياح
طاقة الرياح
عمر سالم
قال عدنان أمين، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة، إن مشروعات الرياح تستحوذ على النسبة الأكبر من برنامج الحكومة الهادف لتوليد 20% بحلول 2022، في حين ستمثل الخلايا الضوئية نسبة 2%.
وأكد أمين، في كلمته بمؤتمر مصر الدولي للطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أن حكومات الدول المختلفة بدأت تأخذ خطوات جادة فيما يتعلق بمشروعات الخلايا الضوئية، موضحًا أن الحكومة تتعاقد مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة التي تطرحها وزارة الكهرباء بشكل مستمر.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة تسهم بنسبة تصل إلى 25% في منظومة الطاقة العالمية، ولابد من مضاعفة هذه النسبة إلى 50%.
وأوضح أن استثمارات مشروعات الطاقة التي تصل إلى 2.5 مليار دولار سنويًا، لابد من مضاعفتها بحلول 2035، مؤكدًا أن ما نراه والصورة مضيئة بشكل جيد فيما يتعلق بخفض التكلفة.
لفت إلى أنه تم وضع استراتيجية الطاقة في عام 2014، حيث كانت تستهدف الحكومة حينها لخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي.
الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا