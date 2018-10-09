نائب رئيس بنك ناصر: تسهيلات للحصول على شهادة رد الجميل

شريف فاروق



المال ـ خاص:



شهد بنك ناصر إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء شهادة رد الجميل التي أطلقها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الموافق الأول من أكتوبر.



وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن اطلاق الشهادة يأتي في اطار دور البنك الاجتماعي والتنموي، بالتركيز على الجانب الاجتماعي وتوفير خدمات يستفيد منها جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن طرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن ممن هم 70 عاما فأكثر، وتبدأ الوديعة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد بعائد سنوي 17% وهي أعلى فائدة موجودة حاليا.



وأضاف فاروق أن مدة الوديعة سنة من تاريخ الإيداع، ويُحسب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويصرف سنويا في نهاية مدة الوديعة، لافتا إلى أنه يحق للعميل استردادها بعد 6 شهور دون خصم أو عائد.



وأشار إلى أنه تم اتخاذ اللازم نحو إزالة أي معوقات تقابل المواطنين الراغبين في الحصول على الشهادة تيسيرا عليهم خاصة أنهم من كبار السن وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، مؤكداً وجود تسهيلات في إجراءات الشراء للعملاء وتوضيح فائدة الشهادات وصلاحيتها.



وعلى الجانب الآخر، أوضح فاروق أن البنك سوف يخصص بإجمالي 10 ملايين جنيه تصرف على 1000 قرض حسن لأصحاب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت بدون ﻋﺎﺋد، ﻟﻠﺗﯾﺳﯾر ﻋﻠﯾﻬم لمواجهة اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ للعديد من الحالات مثل الزواج واﻟﻣرض واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ وﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣُﻠﺣﺔ ﻛﺎﻟﻛوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وسداد الديون ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ، على أن ﺗﺳدد ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط ﺷﻬرﯾﺔ ﻟﻣدة 3 ﺳﻧوات وﯾﺗم اﻋﻔﺎء أسرة اﻟﻣﻘﺗرض ﻣن ﺳداد ﺑﺎﻗﻰ أﻗﺳﺎط اﻟﻘرض ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة، موضحا أن في العام المالي 2017/2018 تم تقديم قروض حسنه لعدد 29834 مستفيد بقيمة إجمالية 144 مليون جنيه، إضافة إلى تقديم قرض تحسين الدخل لأصحاب المعاشات يقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومي والرقم التأميني وبيان مفردات مرتب الضامن وإيصال مرافق سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو تليفون.