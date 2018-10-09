الطاقة المتجددة: مشروعات الـ BOO عنصر جذب للاستثمار الأجنبى

رئيس هيئة الطاقة المتجددة يستعرض أكبر مجمع شمسي في العالم



عمر سالم



قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الدولة ممثلة فى وزارة الكهرباء لديها توجهات محورية لتعزيز الاعتماد على الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، وهو ما دفع القطاع لطرح مشروع بنان الشمسي على مستثمري الطاقة.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر مصر الدولي للطاقة المتجددة، أن مشروعات الـ "بى أو أو" _البناء والتشغيل والتملك_ تعد أحد عوامل الجذب لمستثمرى الطاقة داخل السوق المصرية، وفي الوقت نفسه دعم وتحفيز جهات التمويل الدولية لتمويل المشروعات التي يطرحها القطاع في مجال الطاقة خاصة البديلة منها.



وأشار الخياط إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور محورى في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ورسم استراتيجية الدولة المستقبلية الهادفة لتنويع مصادرها من الطاقة، مطالبا بالتوسع فى مسألة تخزين الطاقة والاعتماد على مصادر أخرى غير الشمس والریاح.



وطالب الخياط بضرورة العمل على خطط ديناميكية متحركة تتناسب مع ديناميكية السوق، بحانب العمل على جذب استثمارات مباشرة لمشروعات الطاقة المتجددة.







