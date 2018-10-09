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استثمار
موقع اسرائلي : قبرص تبني منشأة بحرية للغاز قيمتها 300 مليون دولار
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:21 م
الغاز الطبيعي
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الغاز الطبيعي
عادل عبد الجواد
أعلنت شركة الغاز الطبيعي القبرصية ، DFEA ، عن مناقصة لمنشأة بحرية للغاز الطبيعي المسال بقيمة 300 مليون دولار، يتم بناؤها بالقرب من مدينة ليماسول القبرصية ,ويبدأ العمل فيها عام 2020، ويتم تمويل 40٪ من تكلفة المشروع من خلال منحة من الاتحاد الأوروبي. حسبما ورد بموقع "ذا ماركر" المتخصص في الشان الإقتصادي الإسرائيلي.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن المناقصة فاجأت المسؤولين في وزارة الطاقة الإسرائيلية وسوق الغاز الذين لم يتمكنوا من تفسير سبب اعتزام قبرص استيراد الغاز وعدم استخدام الغاز المتوفر.
ومن جانبه، أفاد "ذا ماركر" أن مشروع خط الأنابيب من ليفيتان و أفروديت إلى مرافق التسييل في مصر ، وفقا للخطة الحالية معقد ، وطويل الأمد ومكلف.
ونقل الموقع عن مصادر في سوق رأس المال في اسرائيل أن جدوى هذا المشروع ليست عالية - وقد تدرس الشركتان حلول بديلة.
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