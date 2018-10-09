ميناء دمياط يستقبل 1862 طن خشب

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة خشب تزن 1862 طن، فيما غادر 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.



وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، إضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 6381 طن أرز و 4931 طن ذرة و 8578 طن حديد و 14021 طن قمح و 3148 طن زيت و 7500 طن كسب صويا و 1862 طن خشب و 7210 طن أنابيب.



ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 14000 طن يوريا و 759 طن فوسفات و 3100 طن مولاس. كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 576 حاوية مكافئة وحركة الوارد بلغت 432 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 711 حاوية مكافئة.



الجدير بالذكر أن غادر الميناء 879 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42818 طن من البضائع العامة منها 111 سيارة نقل محملة بـ 5512 طن قمح .وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 156387، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80623 طنا.



وأوضح المركز الاعلامي أن الميناء استقبل 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب، حيث وصل فى الساعه الـ2 مساء أمس الاثنين القطار رقم 2462 وقام بتحميل 1333 طن من القمح وغادر فى تمام الساعه الـ7 من مساء نفس اليوم، كما وصل في الساعة الـ7 مساء أمس القطار رقم 2435 وقام بتحميل 1344 طن من القمح وغادر في تمام الساعة الـ11 من مساء نفس اليوم، ووصل في الساعة الـ1 صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2474 و قام بتحميل 1334 طن من القمح وغادر في تمام الساعة الـ5 من صباح اليوم .