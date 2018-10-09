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بورصة وشركات
كيف تستغل ثروة كابيتال حصيلة الطرح فى البورصة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:16 م
البورصة المصرية
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أحمد على أسماء السيد منى عبدالبارى
قال حازم موسى العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال، إن حصيلة الطرح فى البورصة سيتم توجيهها للتوسع في القاعدة الرأسمالية، والتوسع الجغرافي، وإضافة منتجات جديدة لمحفظة الشركة.
وأشار موسى خلال كلمته بالمؤتمر الذي عقدته الشركة للإعلان عن الطرح العام المقرر أن يغلق غدا الأربعاء إلى أن ثروة ستركز الفترة المقبلة على نشاط التأمين مع تطلعها للحصول على الرخصة النهائية لنشاط التأمين على الأفراد قريبا.
وتعمل ثروة كابيتال في السوق المحلية منذ عام ٢٠٠١ في عدة مجالات مرتبطة بالأفراد مثل contact لتقسيط السيارات، وcontact للتمويل العقاري، وcontact لتشطيب الوحدات السكنية، و get go لتقسيط السلع المعمرة، والتوريق، والتأمين.
يشار إلى أن الاكتتاب في الطرح العام للشركة سيغلق غدا، على أن يتم بدء التداول على أسهمها الاثنين ١٥ أكتوبر.
وخصصت الشركة ٩٠% من النسبة المخصصة الطرح وهي ٤٧% من أسهمها الطرح الخاص، بينما تم تخصيص ١٠% الطرح العام الأفراد.
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