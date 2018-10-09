الخليجية الكندية تحصل على موافقة للتعامل على أراضى الحزام الأخضر

شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري



رجب عزالدين



قالت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي أنها حصلت على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعامل على أراضى الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن جهاز 6 اكتوبر خاطبها بخصوص أحقيتهها فى تخصيص عدد عشرين قطعة أرض مساحة 620 متر مربع للقطعة الواحدة للنشاط السكنى خالصة الثمن كاملة المرافق .



واشترط الجهاز البناء على نسبة 40% من المساحة المذكورة على أن تكون الادوار بدروم وأرضى اضافة إلى دورين متكرر وغرف سطح بنسبة 25% من المساحة المسموح بها للبناء عليها, وفقا للمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة .



وقالت الشركة إن الجهاز سيقوم باجراء قرعة علنية خاصة بإعادة توزيع الملكيات بالمنطقة يوم 10 اكتوبر لمعرفة أرقام ومواقع القطع المزمع تخصيصها للشركة.



وكان مجلس إدارة الشركة قد وافق في اغسطس 2017 علي شراء 10 افدنة للشركة مقسمة علي قطعتين بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بعد صدور القرار الجمهوريى بإعادة تخصيص منطقة الحزام الأخضر لاستخدامها كمجتمع عمرانى جديدة ينضم إلى مدينة 6 اكتوبر.