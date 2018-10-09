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اقتصاد وأسواق
إحصاء | أدنى مستوى لأحكام الإفلاس في مصر خلال 10 سنوات «حالة وحيدة»
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:03 م
حكم وحيد بالإفلاس في مصر العام الماضي
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حكم وحيد بالإفلاس في مصر العام الماضي
المال – خاص:
اظهر تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس، لأدنى مستوى لها خلال 10 سنة، لتسجل حالة واحدة العام الماضي، بقيمة دين لم تتجاوز 200 ألف جنيه، مقارنة مع 180 حالة عام 2007، بقيمة دين بلغت 168,386 مليون جنيه.
وحسب التقرير، صدر هذا الحكم في محافظة الإسكندرية فقط، خلال ديسمبر الماضي، بنشاط تجارة التجزئة للسلع الصيدلانية والطبية وأصناف مستحضرات التجميل والزينة، لتخلوا جميع المحافظات الأخرى من أي حالة لإشهار الإفلاس، وفق حكم محكمة، العام الماضي.
وسجل أعلى مستوى لعدد احكام إشهار الإفلاس، وقيمة الدين المستحق، عام 2010، بواقع 212 حكم، بإجمالي قيمة دين وصلت إلى 586,614 مليون جنيه.
ويعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، وذلك بمجرد رفع دعوى ضده أمام المحاكم الاقتصادية، بمعرفة الدائن، ويشهر إفلاس التاجر مباشرة فور صدور حكم نهائي ضده بإشهار الإفلاس، ويتم إشهار الإفلاس بناء على طلبه او طلب احد الدائنين، او النيابة العامة.
وجمع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بيانات التقرير من وزارة العدل، باعتبارها الجهة المنوطة باستيفاء البيانات، عبر المحاكم الاقتصادية الخاصة بحالات أحكام إشهار الإفلاس، البالغ عددها 8 محاكم.
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