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اقتصاد وأسواق
كيف يعامل قانون الجمارك الجديد المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 02:41 م
محمد معيط - وزير المالية
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محمد معيط - وزير المالية
كتبت مها أبوودن
وضع قانون الجمارك الجديد، الذى نشرته وزارة المالية صباح اليوم على موقعها الالكتروني، عددا من الضوابط الخاصة بالمعاملة الجمركية ذات الطبيعة الخاصة، حيث يتعين على الهيئة المختصة بالاستثمار والمناطق الحرة اخطار مصلحة الجمارك بالترخيص الصادر منها للمشروع بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ولا يجوز البدء فى مزاولة النشاط المرخص به إلا بعد صدور قرار الوزير أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية.
وأعطى القانون الجديد للمصلحة الحق فى الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها واجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة واتمام المطابقات اللازمة على الأرصدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية، وفقا للمادة 32 من القانون الجديد، الاجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال دورته الحالية على قانون الجمارك الجديد.
مصلحة الجمارك
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