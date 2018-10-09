بلتون المالية القابضة



فريق المال



قال مصطفى عبد العزيز رئيس قطاع السمسرة بشركة ثروة كابيتال أن شركته تلقت طلبات من السوق الخليجي بالطرح الخاص للشركة بنسبة بلغت ٣٥% من بينها ١٥% للافراد ذوي الملائة المالية .



وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم، أن السعودية استحوذت على الشريحة الأ كبر، كما تم تغطية الطرح الخاص إجمالاً بعدد ١٠.٨ مرات .



وأضاف بأنه يتم حاليا فتح الباب لتلقي طلبات الطرح العام الذي ينتهي عدًا الاربعاء ,كما يتم فتح باب التداول على السهم بالبورصة المصرية يوم الإثنين الموافق ١٥ اكتوبر